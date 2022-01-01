Елена Синица
На Украине погиб командир парашютно-десантного взвода из Пермского края
Михаил Кутявин был представлен к награждению Орденом Мужества
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В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Лысьвы Михаил Кутявин. Об этом сообщает администрация Лысьвы в своих социальных сетях.
По данным администрации, Михаил Кутявин был командиром парашютно-десантного взвода. За мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, он был представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно).
«Он до конца оставался верным Военной присяге, мужественно и стойко проявил себя при исполнении обязанностей военной службы», — добавили в администрации.
В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким погибшего.
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