В Пермском крае стали реже выявлять фальшивые банкноты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На территории Прикамья в третьем квартале 2022 года выявлено 28 поддельных банкнот на сумму 73 250 руб. Количество изъятых фальшивок по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшилось почти вдвое. Об этом сообщили в пермском отделении Банка России.

За июль—сентябрь изъято 11 поддельных пятитысячных купюр (это втрое меньше, чем год назад), 12 купюр номиналом 1000 руб., три фальшивки номиналом 2000 руб. и по одной поддельной банкноте номиналом 200 и 50 руб.

Кроме этого было выявлено 12 поддельных 100-долларовых купюр.

«Попытка сбыта поддельных денежных знаков может обернуться для человека уголовным наказанием, — напоминает эксперт отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Пермскому краю Андрей Покровский. — Поэтому при сомнении в подлинности купюры стоит передать её на бесплатную экспертизу в ближайший банк. Если купюра подлинная, вам вернут всю сумму. Стоимость фальшивых банкнот по закону не возмещается».





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