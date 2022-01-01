Елена Синица Суд вернул в прокуратуру дело об обманутых дольщиках «Камской долины» Ущерб оценивается в 1,8 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Сегодня, 9 ноября, Индустриальный райсуд Перми начал рассматривать дело экс-руководителей группы строительных компаний «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтины Романовой. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Поясняется, что обвиняемые в 2014-2018 годах принимали от дольщиков деньги для строительства пяти многоквартирных домов в Перми. Однако дома так и не были построены. В результате ущерб оценивается в 1,8 млрд руб. Обманутыми оказались 636 пермяков.





Сегодня судья Сергей Замышляев решил вернуть дело в прокуратуру Пермского края для дополнительных следственных действий.

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