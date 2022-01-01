Елена Синица В Пермском крае в ближайшие дни потеплеет до +7 градусов При этом может выпасть до 50-70% месячной нормы осадков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 9 по 13 ноября в Пермском крае может выпасть до 50-70% месячной нормы осадков, в основном в виде дождя. При этом ожидается аномальное потепление, пик которого придётся на субботу, 12 ноября, когда дневная температура на юге и юго-западе региона может достичь +5…+7˚. Об этом сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

Так, в четверг, 10 ноября, за сутки может выпасть до 5-7 см снега при температуре воздуха около и чуть выше 0˚. При этом днём может потеплеть до + 4˚.





В пятницу в регионе ожидаются умеренные дожди, а температура воздуха составит до +1…+6˚. Дневная температура в Перми снова может превысить отметку +5˚, а среднесуточная окажется выше нормы примерно на 8˚.





Однако в воскресенье к вечеру температура может резко опуститься до -8…-10˚, а в южной половине края будет ещё тепло (в течение дня +3…+5˚).

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