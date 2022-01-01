Елена Синица
На пермском автовокзале водителя зажало между двумя автобусами
Несчастный случай произошел в сентябре
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Краевая трудинспекция завершила расследование несчастного случая с работником пермского автовокзала 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поясняется, что после остановки автобуса водитель установил переключатель передач в нейтральное положение и открыл двери автобуса. При открытых дверях автобус НЕФАЗ автоматически встаёт на электротормоз, отметили в ведомстве.
После этого водитель вышел из салона закрыл двери с пульта дистанционного управления. В результате автобус автоматически снялся с тормоза и начал двигаться в сторону водителя. Из-за этого водитель оказался зажат между двумя автобусами.
По мнению комиссии причинами несчастного случая стало нарушение правил дорожного движения, а также нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств.
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