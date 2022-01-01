Максим Артамонов Председатель СКР взял под личный контроль ситуацию с избиением ребёнка в Перми На детской площадке на мальчика набросилась неизвестная женщина Поделиться Твитнуть

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о случаях применения силы в отношении ребёнка в Пермском крае. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее в социальных сетях размещена видеозапись, на которой женщина на улице избивает ребёнка. Таким способом она якобы пыталась наказать незнакомого мальчика, у которого возник конфликт с её сыном на детской площадке.

Происшествие случилось у дома на бульваре Гагарина, 111/2. На видео, которое было размещено ВКонтакте, женщина на детской площадке подбежала к ребёнку и стала его бить, толкать, сыпать на него снег.

В связи с этим инцидентом полиция Мотовилихинского района Перми уже начала проверку. Руководитель СУ СК России по Пермскому краю Дмитрий Головкин должен «оперативно представить подробный доклад» по ситуации председателю СК.

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