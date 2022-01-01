За сутки в Пермском крае подтверждено 208 новых случаев COVID-19 Три человека скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 208 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 104 жителя в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 46 человек, 195 пациентов выздоровели, трое скончались.

Наибольшее число зараженных выявлено в Перми, Чайковском и Добрянском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 445 565. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 076 человек.

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