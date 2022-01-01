За сутки в Пермском крае подтверждено 208 новых случаев COVID-19
Три человека скончались
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 208 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 104 жителя в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 46 человек, 195 пациентов выздоровели, трое скончались.
Наибольшее число зараженных выявлено в Перми, Чайковском и Добрянском округе.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 445 565. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 076 человек.
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