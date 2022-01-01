Елена Синица В Краснокамске двух женщин обвиняют в незаконном проникновении в квартиры пенсионеров Общий ущерб составил порядка 730 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следственный отдел ОМВД России по Краснокамскому городскому округу завершил расследование уголовного дела. Двум женщинам предъявлено обвинение в совершении пяти краж. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Женщины представлялись сотрудницами коммунальных и социальных служб и таким образом незаконно проникали в квартиры пенсионеров. Одна женщина отвлекала пенсионеров под различными предлогами: выдача пособия и переписи серии купюр, проверки газовой плиты и водяных счётчиков.





В это время подельница через незакрытую дверь проникала в квартиру и похищала деньги. Общий ущерб составил порядка 730 тыс. руб.

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