Елена Синица На торги по продаже основных активов «Мотовилихинских заводов» никто не заявился Начальная цена лота составляла 9,24 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Торги по продаже имущественного комплекса ПАО «Мотовилихинские заводы» признали несостоявшимися, так как на них не поступило ни одной заявки. Об этом сообщается на портале «Федресурс».

На торги было выставлено имущество, находящееся в залоге у конкурсных кредиторов: ООО «РТ-Капитал», ПАО «Промсвязьбанк» и ИП Щербаковой А.А. Также в лот входили здания и производственное оборудование. Начальная цена лота составляла 9,24 млрд руб.





Ранее сообщалось, что конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» опубликовал информацию о завершении торгов по реализации имущества должника.





Согласно данным сообщения о результатах торгов, ОАО «РЖД» в лице дирекции по строительству сетей связи приобрело земельный участок площадью 4,8 тыс. кв. м, а также здание железнодорожной остановки. Лот приобретён за 4,3 млн руб.

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