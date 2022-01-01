На трассе Пермь—Екатеринбург в ДТП с грузовиком погибли отец и сын Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД Свердловской области

На 238 км федеральной трассы Пермь—Екатеринбург поздним вечером 8 ноября произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Свердловской области.

По данным инспекторов ГАИ, автомобиль Toyota Camry, который двигался со стороны Екатеринбурга, при попытке совершить обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz.

В результате на месте ДТП от полученных травм скончались находящиеся в легковушке 38-летний водитель и его 11-летний сын. Шофёр грузовика не пострадал.

Проверка по факту аварии продолжается.

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