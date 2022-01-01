Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» С жительницы Пермского края пытались взыскать долги алтайского неплательщика Ситуацию «разрулил» уполномоченный по правам человека Поделиться Твитнуть

В адрес уполномоченного по правам человека в Пермском крае обратилась жительница региона, имеющая схожие анкетные данные с должником, проживающим в Алтайском крае. Женщина пояснила, что служба судебных приставов Алтайского края взыскивает долг с её доходов в рамках исполнительного производства, при этом она должником не является, просто её «перепутали» с тёзкой из Алтайского края.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков направил ходатайство в адрес прокурора Алтайского края Антона Германа и уже получил ответ.

Как сообщается на сайте омбудсмена, прокурорская проверка подтвердила, что служба судебных приставов Алтайского края не приняла достаточных мер к однозначной идентификации должника по исполнительным производствам и допустила необоснованное списание денежных средств пермячки. В связи с длительным бездействием по восстановлению её прав прокурор Первомайского района Алтайского края внёс представление главному судебному приставу Алтайского края, которое сейчас находится на рассмотрении.

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