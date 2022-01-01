В Пермском крае объём открытых вкладов вырос в три раза Поделиться Твитнуть

По итогам трёх кварталов 2022 года объём открываемых вкладов в Пермском крае увеличился практически в три раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила управляющая Пермским отделением ПАО Сбербанк Анна Салеева.

По её словам, популярность вкладов в регионе растёт. За этот же период темп прироста открытых вкладов составил почти 200%. Примечательно, что большинство из них открываются онлайн. Если в прошлом году только 36% всех заявок на вклад оформлялись онлайн, то в этом году уже более 50%.

Выросло и число транзакций через SberPay. Со слов Анны Салеевой, жители Прикамья стали пользоваться этим сервисом в пять раз чаще. В этом году число оплат таким способом превышало 400 тыс. ежемесячно. Таким образом, Пермский край занимает первое место среди регионов Волго-Вятского банка по приросту и второе по количеству операций за период с января по сентябрь 2022 года.

Стали жители региона активнее интересоваться и программами страховок. Например, по программе защиты жилья 10% всех обращений приходится именно на наш регион, пояснила Анна Салеева.

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