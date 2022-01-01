В Перми иномарка врезалась в машину скорой помощи Есть пострадавшие Поделиться Твитнуть

В Перми 9 ноября в 2.05 на ул. Леонова в районе дома № 68 произошло столкновение автомобиля Opel Astra с машиной скорой помощи. Столкновение допустил водитель иномарки. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу полиции.

В МВД рассказали, что водитель Opel Astra 1993 г.р. от медосвидетельствования на состояние опьянения отказался. На него составили административные протоколы.

В ДТП пострадали пассажиры скорой. Им оказали разовую медицинскую помощь.

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