Пермское землячество установило памятный знак воинам-уральцам на площади Победы в Кунгуре Поделиться Твитнуть

Фото Олег Воробьев

В рамках проекта «Уральские дивизии двух войн: продолжение истории», поддержанного Фондом президентских грантов, 1 ноября состоялось торжественное открытие памятного знака. Монумент посвящён воинам 379-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в Кунгуре. Многие из них погибли в 1941-1942 годах в Лотошинском районе Московской области.

В Кунгур приехала большая делегация из Лотошино: руководитель поискового отряда «Отечество» Валерий Ананьев вместе со своими учениками-членами поискового отряда. Для Валерия Ананьева это не первая поездка в Кунгур — последний раз он был здесь в конце 1970-х, когда встречался с ветеранами 379-й стрелковой дивизии. За последние годы Пермским землячеством было обновлено немало памятников, посвящённых воинам-уральцам в Лотошинском районе, и сейчас состоялось открытие памятного знака в Кунгуре.

Рабочий день в Кунгуре начался с урока памяти, который провели исполнительный директор РОО «Пермское землячество» Светлана Левченко, начальник отдела Института военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ полковник Александр Гуляев, заместитель председателя правления РОО «Пермское землячество» Владислав Мещангин и потомок погибшего при освобождении Лотошино воина Владимир Конев. Всеми участниками урока была отмечена важность мероприятий по сохранению исторической памяти и выражена надежда на создание музея 379-й стрелковой дивизии в Кунгуре.

Торжественное открытие памятного знака началось с выступления команды барабанщиков Комсомольской школы, а на протяжении всего мероприятия Вахту Памяти несли кадеты школы № 17.

На открытии выступил депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя правления РОО «Пермское землячество» Игорь Шубин, отметив историческую роль воинов-уральцев в освобождении Московской области.

Актуальность мероприятий по увековечению памяти также отметили в приветственном слове глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов и директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин.

Также были награждены победители конкурса сочинений проекта «Уральские дивизии двух войн: продолжение истории» — учащиеся школ Кунгура. Работы учащихся были подготовлены по темам истории 379-й стрелковой дивизии, семейной истории о Великой Отечественной войне, вклада воинов-уральцев и тружеников тыла в победу.

Возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания учащиеся школ Кунгурского муниципального округа, педагоги и просто неравнодушные жители.

У делегации из Лотошино была насыщенная программа: они знакомились с Пермью, университетом, музеями и набережной, посетили исторический музей в Кунгуре и Кунгурскую ледяную пещеру. Школьники выразили желание ещё не раз вернуться в Пермь, которая за эти дни стала им близкой и родной.

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