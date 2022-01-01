Максим Артамонов Пермские таможенники выявили контрабанду леса на 12 млн рублей Возбуждены три уголовных дела Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Сотрудники Пермской таможни совместно с региональным Управлением ФСБ и ГУ МВД России по Пермскому краю выявили факты незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республику Таджикистан леса в крупном размере. Об этом сообщается на сайте таможенной службы.

По данным ведомства, директор одной из фирм-лесоэкспортёров предоставлял таможенникам ложные сведения о происхождении товара.

Для легализации лесоматериалов по указанию директора в систему ЛесЕГАИС вносились недостоверные сведения о их приобретении. С помощью такой контрабандной схемы из региона было вывезено за рубеж более 1,5 тыс. куб. м древесины рыночной стоимостью почти на 12 млн руб.

По этим эпизодам Пермская таможня возбудила три уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере).

Напомним, в начале этой недели правоохранители задержали шестерых участников организованной группы, которых подозревают в незаконной рубке леса в особо крупном размере. В Бардымском районе злоумышленники вырубили около 500 куб. м древесины. Ущерб лесному фонду РФ превысил 11 млн руб.

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