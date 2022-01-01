Максим Артамонов В Пермском крае полиция задержала организованную группу «чёрных лесорубов» В отношении шести человек возбуждены уголовные дела Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Оперативники ГУ МВД России по Пермскому краю вместе с ФСБ задержали шестерых участников организованной группы, которых подозревают в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Об этом сообщает МВД-медиа.

По предварительным данным, в Бардымском районе более полутора лет назад местный житель организовал полный цикл производства пиломатериалов. При этом сырьё для обработки добывалось незаконно. Без соответствующих разрешений злоумышленники вырубили порядка 500 кубометров древесины. Ущерб лесному фонду РФ превысил 11 млн руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков полиция и Росгвардия изъяли 60 кубометров обработанной древесины, два груженых лесовоза, трактор, три внедорожника и бензопилы.

Кроме этого, у одного из фигурантов дела был изъят незаконно хранившийся карабин. Оперативники нашли оружие в печи.

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ст.222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия) и ст.260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений).

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