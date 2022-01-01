Бывший министр транспорта Прикамья устроился на работу в мэрию Калининграда Николай Уханов возглавил комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экс-министр транспорта Прикамья Николай Уханов устроился в администрацию Калининграда на должность председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Информация о назначении появилась на сайте калининградской мэрии.

Как сообщил изданию «Коммерсант-Прикамье» сам экс-министр, он приступил к работе с 7 ноября. По словам Уханова, ему поступило несколько предложений о трудоустройстве, но калининградцы оказались оперативнее.

«Мне позвонил глава города и пригласил. Дали квартиру»,— рассказал Уханов.

Напомним, Николай Уханов возглавлял министерство транспорта Пермского края с января 2017 года по ноябрь 2020 года.

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