С 9 ноября в Перми меняется расписание автобусных маршрутов № 69 и 70 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Районные кольцевые автобусные маршруты № 69 и 70 с 9 ноября изменят расписание для выравнивания интервалов движения, сообщает «Рифей» со ссылкой на департамент транспорта администрации Перми.

В частности, уменьшается интервал отправлений от остановки «Улица Кунгурская» в сторону остановки «Улица 1905 года».

Кроме того, корректировки в расписание вносятся в соответствии с фактическим временем следования транспорта, которое изменилось в связи со строительством развязки на ул. Уинской.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.