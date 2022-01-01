Максим Артамонов В Перми у военкомата установлен арт-объект в поддержку спецоперации Он появился накануне Дня народного единства Поделиться Твитнуть

В Перми перед военкоматом Кировского района установлен новый арт-объект. Он называется «Русский солдат-освободитель». Об этом сообщается в паблике «Я родился в Закамске».

Авторами сооружения стали скульптор Сергей Путилов и председатель ТОС «Центральный» Евгений Пермяков. Установка объекта согласована с военкоматом.

Смысл скульптурной композиции взят из сюжета «Русской весны 2014», когда российский военнослужащий в Крыму передал убежавшего котёнка в руки севастопольской девочке. Однако у пермского арт-объекта нет никакой девочки рядом — солдат просто держит в руках кошку.

Скульптура у военкомата в Перми создана в поддержку участников спецоперации РФ на Украине.

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