Максим Артамонов
В Перми у военкомата установлен арт-объект в поддержку спецоперации
Он появился накануне Дня народного единства
В Перми перед военкоматом Кировского района установлен новый арт-объект. Он называется «Русский солдат-освободитель». Об этом сообщается в паблике «Я родился в Закамске».
Авторами сооружения стали скульптор Сергей Путилов и председатель ТОС «Центральный» Евгений Пермяков. Установка объекта согласована с военкоматом.
Смысл скульптурной композиции взят из сюжета «Русской весны 2014», когда российский военнослужащий в Крыму передал убежавшего котёнка в руки севастопольской девочке. Однако у пермского арт-объекта нет никакой девочки рядом — солдат просто держит в руках кошку.
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