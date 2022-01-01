«Азот» завершает цикл юбилейных мероприятий Поделиться Твитнуть

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» завершился цикл мероприятий, посвященных 90-летию предприятия. Финальной точкой стала премьера спектакля-хроники «Время первых» в постановке театра-студии «Ровесник» ДК им. Ленина Культурно-спортивного центра «Азот» (0+).





«Время первых» создан на основе уникальных исторических материалов музея филиала «Азот». Его авторы — Екатерина Лабурец, руководитель театральной школы «Росинка», и Екатерина Аверина, художественный руководитель ДК им. Ленина. Спектакль достоверно рассказывает о том времени, когда в короткие сроки в тяжелых условиях строился и запускался стратегически важный для страны объект и был получен первый в Советском Союзе синтетический аммиак.





На премьеру пришли более 400 человек — сотрудники предприятия, представители совета ветеранов, молодежной организации, администрации предприятия и города.





Юлия Кусова, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по правовым вопросам:





— Уверена, премьера стала значимым культурным событием для филиала «Азот» и города Березники. Мы увидели на сцене ожившую историю 1930-х годов, времени строительства «Гиганта химии». Теперь этот спектакль по праву должен стать символом, хранителем времени первых.





Справка





Юбилейный проект «Азот#уже#еще90» стартовал 23 апреля 2022 года в день рождения предприятия. В течение года для заводчан, горожан и гостей города прошло множество мероприятий: в стенах музея работала выставка картин художников-победителей конкурса «Индустриальный пейзаж», на стадионе «Березники Арена Спорт» прошел семейный спортивный праздник, выпущен телевизионный проект «Династия», все подразделения предприятия приняли участие в соревновании трудовых коллективов «Под знаком качества».





По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Березниках

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