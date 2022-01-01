В ходе спецоперации на Украине погиб отец троих детей из Чернушинского округа Владимир Бояршин ушёл на фронт добровольцем Поделиться Твитнуть

Владимир Бояршин

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В с. Слудка Чернушинского городского округа Пермского края простились с гвардии рядовым контрактной службы Владимиром Бояршиным, погибшим в военной спецоперации на Украине. Об этом сообщили в окружной администрации.

Владимиру было 36 лет. После получения в Куединском профучилище №89 специальности «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» пошёл служить в армию. Два года отслужил по контракту.

Владимир Бояршин занимался личным подсобным хозяйством. Был женат, с супругой воспитывал троих детей.

В сентябре 2022 года гвардии рядовой контрактной службы ушёл служить добровольцем в зону СВО на Украине. Погиб на поле боя.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Владимировича Бояршина в связи с его трагической гибелью. Скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате», — говорится в сообщении местных властей.

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