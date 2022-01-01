Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми снова пройдёт просветительский «АрхивФест» События фестиваля состоятся на разных площадках Поделиться Твитнуть

С 11 по 18 ноября Государственный архив Пермского края проводит свой просветительских «АрхивФест» (16 +) — уже в восьмой раз. Нынче события фестиваля пройдут не только в архиве, но и на других площадках Перми.

11 ноября в 15.00 в частной галерее «Пермский период» состоится презентация новой книги архива — фотоальбома «Дивная память о былом». Фотографии из личных фондов Государственного архива Пермского края». (16+) В издание включены фотографии XIX — ХХ вв. из 44 фондов личного происхождения, находящиеся на хранении в архиве Пермского края: портреты, групповые портреты, репортажное, жанровое, интерьерное, театральное фото и документальные съёмки исторических событий.

На презентации участники авторского коллектива книги расскажут о своей работе, о героях книги. В программе также выступления гостей и первых читателей, просмотр выставки «Вернуться в прошлое: фото-портал» (16+).

15 ноября в 15.00 фундаментальная библиотека Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета станет площадкой для презентации личного фонда Тамары Ивановны Гаевской (1932—2018) — кандидата филологических наук, первого проректора по учебно-воспитательной работе Пермского педагогического института, ветерана труда, Отличника народного просвещения СССР. Презентация посвящена 90-летию со дня её рождения.

На архивной встрече с участием представителей Пермского педагогического университета, коллег, учеников и друзей Тамары Ивановны запланированы выступления с воспоминаниями об известном ученом и педагоге, а также выставка документов из личного фонда, хранящегося в Государственном архиве Пермского края, и показ научных трудов Т.И. Гаевской из фондов библиотеки ПГГПУ.

16 ноября в 13.00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» состоится презентация проекта «Маршрутами этнографических экспедиций по Пермской земле».(16+) Архивный проект, направленный на популяризацию и сохранение истории населённых пунктов Прикамья, стал победителем конкурса «Возрождение исторической памяти Пермского края».

На презентации будет представлен web-проект «Маршруты этнографических экспедиций по Пермской земле» (16+), в котором показана история деревень Прикамья и особенности этнографических экспедиций 1940-х — 1990-х годов, размещены фотографии, схемы населённых пунктов, их история, описание жилищ, записи фольклорного материала и многое другое. Будет показана коллекция документов: дневники полевых исследований, фотографии, планы поселений, усадеб и хозяйственных построек, хранящихся в личном фонде выдающегося историка и этнографа Георгия Николаевича Чагина в Государственном архиве Пермского края. Планируется выступления участников этнографических экспедиций под руководством Г.Н. Чагина, экспонирование передвижной выставки «Старообрядчество Верхокамья». Состоится церемония передачи архивных документов по истории этнографических экспедиций в территории Верхнекамья Чердынскому и Соликамскому краеведческому музею.

В рамках встречи пройдет церемония награждения победителей конкурса детских творческих проектов «Маршрутами родных деревень». Как сообщила директор ГАПК Юлия Кашаева, на конкурс пришло около 170 работ.

Завершится презентация показом документального фильма о последней жительнице самой северной деревни Чердынского района Таисии Собяниной «Платоновна — комендант Дия» (18+, телекомпания «Своё ТВ», Березники).

17 ноября в 14.00 в Государственном архиве Пермского края состоится ещё одна церемония награждения — награды получат победители краевого конкурса учебно-исследовательских работ «Юный архивист». Для участников конкурса пройдёт экскурсия по архиву и показ подлинных архивных документов.

18 ноября в 14.00 там же, в ГАПКе, пройдет встреча «Истории пермских микрорайонов» в формате Open Space (16+). Мероприятие, нацеленное на сохранение исторической памяти локальных сообществ, приурочено к 300-летию Перми.

На встречу приглашены жители микрорайонов Перми, депутаты Пермской городской думы, историки, архивисты, исследователи истории городских территорий и представители органов территориального общественного самоуправления Перми, школьники и студенты.

Будет представлена и анонсирована просветительская архивная акция «Пермские микрорайоны». В её рамках запланированы встречи с местным активом ТОСов и жителями микрорайонов на тему исторического прошлого территории. Собранные истории должны лечь в основу формирования уникальных источниковых данных по истории районов Перми в Государственном архиве Пермского края. Жители получают возможность делиться историями и редкими архивными документами, фотографиями, а архив — сформировать коллекцию фотодокументов к 300-летию Перми. По итогам проекта планируется создание фотовыставки в ГАПК и на площадках Перми.

Центральными событиями презентации станут рассказы в формате Open Space об истории микрорайонов Перми и презентация хранящегося в краевом архиве личного фонда известного пермского краеведа, автора книги «Микрорайоны города Перми» Виктора Семянникова.





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