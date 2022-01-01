Прошлой ночью на пермские дороги высыпали 228 т противогололёдных материалов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на 8 ноября в Перми было использовано 228 т противогололёдных материалов, в том числе 55 т современного реагента «Бионорд». На улицах города работало 85 единиц техники и более 110 рабочих. Об этом сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

Качество уборки 181 объекта улично-дорожной сети утром проверила Административно-техническая инспекция Перми. На 96 объектах выявлены нарушения. В частности, подрядными организациями не была обеспечена механизированная очистка тротуаров к началу массового движения пешеходов.

Сигналы оперативно направлены подрядчикам для устранения замечаний.

В департаменте напомнили: если жители считают, что уборка каких-либо участков улично-дорожной сети ведётся некачественно, они могут обращаться в администрации своих районов или на ресурс «Управляем вместе».

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