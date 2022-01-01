Елена Синица В Перми 9 ноября пройдёт проверка систем оповещения Однако сирены включать не планируется Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в среду, 9 ноября, пройдёт проверка систем оповещения без включения сирен. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Уточняется, что это плановая проверка работоспособности систем оповещения. Проверка пройдёт без запуска оконечных устройств оповещения, будет подан сигнал «Тихий тест».





Проверка будет проводиться с 10:40 до 10:45.

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