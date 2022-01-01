Елена Синица В Пермском крае на 39% снизились объёмы выданных автокредитов В регионе с января по сентябрь 2022 года этот показатель составил 9,9 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с января по сентябрь 2022 года выдали автокредитов на общую сумму 9,9 млрд руб. Это на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-сентябре 2021-го — 16,3 млрд руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Тем не менее, с таким показателем Пермский край входит в ТОП-30 регионов-лидеров по динамике объёмов выдачи автокредитов, занимая 12-е место.





В целом по стране было выдано автокредитов на сумму 494,6 млрд руб., или на 40,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-сентябре 2021-го — 834,3 млрд руб.).





Наибольший объём выданных автокредитов зафиксирован в Москве (55,1 млрд руб.), Московской области (38,7 млрд руб.), Санкт-Петербурге (33,4 млрд руб.), Краснодарском крае (23,1 млрд руб.) и Республике Татарстан (19,8 млрд руб.).

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