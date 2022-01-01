Семь краевых инвестпроектов в сфере АПК получат федеральное софинансирование Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минсельхоз России поддержал 7 из 8 инвестиционных проектов Прикамья, направленных на модернизацию объектов АПК. Соответствующий протокол опубликован на сайте федерального ведомства. Федеральная комиссия отобрала из всех субъектов РФ всего 153 инвестпроекта, направленных на модернизацию.

Поддержку федерации получили 5 инвестпроектов Пермского края, направленных на строительство и модернизацию молочных ферм в Чусовском, Кунгурском, Большесосновском и Чернушинском округах. В сфере растениеводства конкурсный отбор прошли 2 проекта по модернизации овощехранилищ в Еловском округе Пермского края. Федеральные средства будут направлены в 2022 году на возмещение части затрат, понесённых агрохозяйствами Прикамья. Кроме этого, около 20 млн руб. будет направлено на софинансирование проектов из краевого бюджета.

«В этом году предприятия заблаговременно подошли к подготовке пакетов документов, — пояснил глава Минагро Павел Носков. — Со своей стороны, мы оказали всю необходимую консультационную поддержку. Результатом такой совместной работы стало привлечение 85 млн руб. из федерального бюджета на модернизацию объектов сельхозотрасли».

Отметим, для аграриев Пермского края действует более 20 мер поддержки. Среди них поддержка начинающих фермеров через предоставление гранта «Агростартап», который реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным, возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам (в рамках этого же нацпроекта).

Средний бизнес может получить господдержку, воспользовавшись субсидиями на ввод неиспользованных земель в оборот, на возмещение части затрат на приобретение агротехники, на покупку кормов для молочного крупного рогатого скота, а также на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений и др. Консультации по формам господдержки предприниматели могут получить в ГКУ «Центр развития агробизнеса».

Спектр мер поддержки для всех групп сельхозпроизводителей постоянно совершенствуется и расширяется, поскольку помощь аграриям является одним из ключевых приоритетов правительства региона. В этом году общий объём господдержки в отрасль составил более 3 млрд руб.





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