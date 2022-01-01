Елена Синица В Пермском крае 124 новых случая заражения коронавирусом Умерли ещё два жителя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом. В числе инфицированных 65 человек в возрасте 65 лет и старше.

Наибольшее число зараженных помимо Перми выявлено в Октябрьском и Осинском округах.





За эти же сутки в медучреждения региона пришлось госпитализировать 45 человек. Выздоровели за минувшие сутки 155 человек, умерли двое.

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