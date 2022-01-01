Елена Синица Власти США просят банки продолжить работу с «Уралкалием» Также предлагается сотрудничать с «Газпромом» и «ФосАгро» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство финансов и Госдепартамент США непублично призывают крупнейшие банки продолжать сотрудничество с некоторыми российскими стратегическими компаниями. В частности, такие просьбы были направлены к JPMorgan и Citigroup. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Так, предлагается оказывать базовые услуги таким компаниям, как «Газпром», ПАО «Уралкалий», ПАО «ФосАгро». Под базовыми услугами подразумеваются расчёты в долларах США, платёжные переводы и предложения торгового финансирования для тех российских компаний, которые освобождены от определённых санкций.





При этом издание обращает внимание, что ещё в сентябре гендиректора JPMorgan Джейми Даймона во время слушаний в Конгрессе обвиняли в использовании лазеек для обхода санкций. Тогда Даймон заявил, что компания лишь действует согласно инструкциям американского правительства.





По данным Bloomberg, за счёт таких лазеек правительство США старается свести к минимуму последствия санкций, введённых в отношении России, «избегая глобальной экономической катастрофы».

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