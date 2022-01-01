Андрей Стрельцов «Парма» может подписать американского баскетболиста Кевина Херви Контракт между форвардом и пермским клубом может быть заключён в ближайшее время Поделиться Твитнуть

Кевин Херви / фото: vtb-league.com

Руководство пермского БК «Парма» рассматривает варианты усиления состава. Одним из баскетболистов, которые могут оказаться в Перми в ближайшее время, является американский нападающий Кевин Херви. Об этом сообщают зарубежные и российские telegram-каналы.

Игроку 26 лет, он начал сезон без клуба. ​Закончил выступать за итальянский «Виртус», ранее играл в Лиге ВТБ за «Локомотив-Кубань». ​

Скорее всего, если контракт будет подписан, Кевин Херви поиграет за «Парму» до конца сезона.

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