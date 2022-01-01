На торги в Перми выставлены четыре участка под многоквартирное жильё Аукционы состоятся 10 ноября, 1 и 8 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

До конца 2022 года в Перми состоятся аукционы на право заключения договора аренды четырёх земельных участков под строительство многоквартирного жилья по адресам: ул. Белозёрская, 26 и 30а, ул. Усинская, 7 и ул. Фрезеровщиков, 34а. Торги пройдут 10 ноября, 1 и 8 декабря. Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

Так, на участках по ул. Белозёрской, 26 и 30а (входят в зону Ж-1, где допустимо строительство многоквартирного жилья высотой до 10 этажей) предполагается построить две многоэтажки. Срок аренды — 5,5 лет. Площадь первого участка — 6180 кв. м, начальная цена — 4,7 млн руб. Площадь второго участка — 3850 кв. м, начальная цена — 2,9 млн руб.

На площадках по ул. Усинской, 7 и ул. Фрезеровщиков, 34а можно возвести многоквартирные жилые дома до 6 этажей. Площадь участка на ул. Усинской — 16 215 кв. м, начальная цена — 14,8 млн руб., срок аренды — 8 лет 8 мес. Участок по ул. Фрезеровщиков (16,8 тыс. кв. м) выставляется по цене 47,3 млн руб., срок аренды — 10 лет и 8 мес.





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