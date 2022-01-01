В Перми сеть «Галамарт» собирается открыть магазины малого формата Их площадь не будет превышать 100 кв. м Поделиться Твитнуть

фото: Галамарт

Федеральная сеть дискаунтеров «Галамарт» планирует запустить в Перми магазины малого формата площадью 100 кв. м. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на портал Retail.ru. Точное количество торговых точек и их адреса не сообщаются. Известно лишь, что в течение четырёх ближайших месяцев 10-12 таких торговых точек шаговой доступности появятся в Перми, Челябинске и Екатеринбурге.

Тестировать новый формат магазинов компания решила, получив опыт работы в пандемию коронавируса. Ранее «Галамарт» представлял собой торговый центр площадью 350-400 кв. м.

«Галамарт» — федеральная франчайзинговая розничная сеть, насчитывающая более 400 магазинов в России и Белоруссии. В Перми, по данным онлайн-справочника 2ГИС, работает 13 отделов сети.

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