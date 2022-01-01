В Самаре прошёл Парад Памяти с участием команды из Прикамья Поделиться Твитнуть

В рамках Всероссийского патриотического проекта «Парад Памяти» в Самаре 7 ноября в 12-й раз состоялся парад, посвящённый военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. Пермский край на Параде представляла команда Пермского кадетского корпуса им. генералиссимуса А.В. Суворова.

Напомним, Парад Памяти проводится в Самаре с 2011 года и сегодня является крупнейшим военно-патриотическим событием Приволжского федерального округа. Парад проводится с 2011 года. Он посвящён военному параду, прошедшему здесь 7 ноября 1941 года, с которого бойцы Красной армии уходили на фронт. За 11 лет проведения Парад Памяти объединил участников из 27 регионов Российской Федерации и 25 стран мира.

В этом году в честь памяти погибших и с благодарностью ветеранам Великой Отечественной войны по площади Куйбышева дорогой Победы прошли участники специальной военной операции, парадные расчёты ВС РФ, силовых структур, военно-патриотических клубов, военных учебных центров, вузов, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов из всех 14-ти регионов Приволжского федерального округа (ПФО) и других регионов России. Всего в параде приняли участие 106 расчётов — это более 8 тыс. человек.

Обращаясь к участникам шествия, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров назвал Парад историческим и знаковым для страны событием, которое символизирует связь поколений. «Парад — наша связь с теми, кому выпали тяжелейшие испытания в годы Великой Отечественной войны. Тогда наша Родина приняла на себя самые жестокие удары врага. На защиту своей земли поднялся весь народ. Общими усилиями фронт и тыл совершили бессмертный подвиг — спасли наше Отечество. В такой же ноябрьский день 1941 года на этом месте стояли наши деды и прадеды — те, кто уходил после Парада на фронт, защищать страну от страшной угрозы — фашизма. Сегодня мы отдаём дань памяти и благодарим каждого, кто своим подвигом защитил и прославил нашу страну. Их отвага, верность долгу и патриотизм — пример для нас в служении Отечеству, образец для подражания и воспитания наших детей и внуков. Память о тех, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны, кто отдал всё, чтобы освободить нашу Родину и избавить мир от фашизма, всегда будет жить», — сказал полномочный представитель.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно акцентировал важность сохранения исторической правды о событиях, которые проходили во время Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. «Сейчас многие пытаются исказить, переписать историю, чего нельзя допускать. Для этого, прежде всего, нам самим необходимо хранить в своих сердцах истории подвигов наших предков, а также передавать память о них подрастающим поколениям молодых», — подчёркивал глава Прикамья.

С 2014 года в самарском Параде Памяти принимают участие воспитанники кадетских школ и классов Пермского края. За право представлять Прикамье на Параде Памяти команды борются на конкурсе.

Конкурс проводит региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края в рамках регионального партийного проекта «Дети Отечества». С каждым годом участие в конкурсе становится всё более популярным. В 2022 году смотр команд собрал более 600 участников из 13 учебных заведений.

В этом году состязания проходили в три этапа. Первый — смотр строя, который традиционно проводится 9 мая в Кировском районе Перми. Второй этап — показательные выступления знамённых групп. Наконец, третий этап — военизированная эстафета. По итогам всех трёх этапов право выступать на Параде Памяти в 2022 году завоевала команда Пермского кадетского корпуса им. генералиссимуса А.В. Суворова.

Пермские кадеты выступили в Самаре очень достойно. Поздравляя команду, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, координатор партпроекта «Дети Отечества» Вячеслав Григорьев отметил, что уровень подготовки пермских команд растёт.

Вячеслав Григорьев:

— Участие в Параде Памяти для воспитанников наших суворовских и кадетских школ и классов — это всегда большая честь и ответственность. Поэтому подготовка к конкурсу начинается за несколько месяцев. С каждым годом конкуренция становится всё выше, число команд увеличивается, уровень подготовки растёт. Это говорит, в том числе, и о том, что получение воинских специальностей и служба Родине становится всё более востребованными у подрастающего поколения. Значит, в нашей стране растёт молодое поколение настоящих патриотов. Молодёжь и подростки видят, что в современном мире защищать суверенитет России, её границы и интересы приходится порой с оружием в руках, и готовы посвятить этому свою жизнь.

Помимо участия в Параде Памяти, команды, прибывшие в Самару, ждала насыщенная программа. Накануне, 6 ноября, были организованы экскурсии в музеи, затем прошла репетиция Парада. После прохождения парадных расчётов, определения и награждения победителей состоялось торжественное мероприятие с показом одноактной оперы «Игроки» на музыку Дмитрия Шостаковича.

Участники Парада — воспитанники Пермского кадетского корпуса Артём Таифов и Алексей Юмин поделились впечатлениями от мероприятия. «Путешествие в Самару получилось многодневным: переезд на автобусе, размещение на территории воинской части, репетиция Парада, посещение музеев Самары. Само шествие очень масштабное и впечатляющее. В планах — посмотреть Парад в записи, чтобы оценить проход участников из других регионов», — рассказали кадеты.

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»

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