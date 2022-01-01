В Перми вырос престиж профессии военнослужащего Самой благородной её считают 9% горожан, вместо 2% годом ранее Поделиться Твитнуть

В топ-3 самоотверженных профессий 2022 года вошли профессии врача, педагога и военнослужащего. Опрос среди экономически активных граждан провели сотрудники сервиса SuperJob.

По результатам исследования на первом месте, как и год назад, оказались медицинские работники — 22% пермяков назвали эту профессию самой благородной в настоящее время. На втором месте — учитель (11%). На третьем — военнослужащий (9%).

По 7% респондентов самым благородным считают труд спасателей МЧС и рабочих. Пожарные и дворники набрали по 3% голосов, инженеры и волонтёры — по 2%.

5% респондентов считают, что нравственные и благородные люди есть в каждой профессии, а 8% утверждают, что благородных профессий сейчас нет.

Год назад тройка лидеров выглядела так: врач (25%), учитель (14%), рабочий (8%). Профессию военнослужащих в 2021 году благородной и самоотверженной считали только 2% опрошенных.

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