Суд обязал администрацию Добрянки создать для жителей похоронную службу Она должна быть организована до 1 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Добрянский райсуд Пермского края рассмотрел иск прокурора города к местной администрации и обязал чиновников до 1 февраля 2023 года создать и наладить работу специализированной службы по вопросам похоронного дела. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В прокуратуре пояснили, что летом этого года при проверке соблюдения законодательства о погребении и похоронном деле обнаружены нарушения в деятельности администрации. Выяснилось, что органы местного самоуправления не принимали мер по созданию специализированной службы на территории муниципального образования.

Главе администрации было внесено представление, однако нарушения так и не были устранены. Тогда в суд был направлен иск.

В прокуратуре заявили, что проконтролируют фактическое исполнение судебного решения.

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