Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская художественная галерея празднует столетие В программе юбилея — семинар крупнейшей организации в сфере музейных технологий, премьера документального фильма и выставка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская государственная художественная галерея 7 ноября отмечает круглую дату — столетие. В этот день музей закрыт для посетителей: в нём проходят специальные события для сотрудников и друзей. Уже утром открылась клубная встреча некоммерческого партнерства АДИТ (Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии). В рамках встречи клуба пройдет двухдневный проектный семинар для сотрудников музеев Пермского края и соседних регионов.

Основные темы АДИТ-клуба в Перми:

— Взаимодействие музея со своей аудиторией: коммуникационная стратегия;

— Интерактивные экспозиции;

— Цифровой аудиогид. Проектирование и воплощение;

— Цифровые технологии для базовых задач основной деятельности музея: автоматизация рабочего места сотрудника, музейные информационные системы, взаимодействие с Государственным каталогом музейного фонда РФ.

Клуб — это место для дискуссий и презентаций. Он дополняет ежегодные конференции АДИТ, которые с 1997 года являются одним из ключевых всероссийских мероприятий, объединяющих руководителей музеев, библиотек и архивов, хранителей, специалистов по связям с общественностью, менеджеров мультимедиа и интернет-проектов, специалистов по информационным технологиям, а также представителей коммерческих компаний, производителей оборудования и программного обеспечения, разработчиков цифровых продуктов для учреждений культуры.

В качестве экспертов на семинаре АДИТ в Перми выступят Надежда Петрова — заместитель Генерального директора по учету и хранению Государственного музея Л.Н. Толстого, президент НП АДИТ; Наталия Толстая — директор Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств; Ольга Синицына — член Экспертного совета Фонда Михаила Прохорова; Оксана Турская — заместитель Генерального директора компании izi.travel по развитию; Александр Артамонов — член Экспертного совета программы «Музеи Русского Севера» компании «Северсталь»; Мария Правдина — кандидат культурологии, ученый секретарь МБУК «Тотемское музейное объединение» (Тотьма Вологодской области).

В программе семинара лекции экспертов, мастер-класс «Проектирование и воплощение музейных аудиогидов на платформе izi.travel», аналитическая сессия по выявлению проблем внешней и внутренней коммуникации музея, деловая игра «Предмет и его история. Музейный сторителлинг» и многое другое.

Работа семинара АДИТ продолжится до 9 ноября.

С 8 ноября откроется для посетителей первая юбилейная выставка из выставочной трилогии «Сто». В экспозиции представлены предметы, которые крайне редко покидают фонды или в силу разных причин не были показаны ранее. Среди них — античная расписная керамика, декоративно-прикладное искусство Востока, редкие иконы и предметы церковного облачения, художественное стекло, живопись, графика и другие предметы искусства из запасников галереи.

В ближайшие дни состоится показ выставки для коллег-музейщиков, постоянных посетителей и других друзей галереи.

18 ноября в ДК им. Солдатова пройдёт премьера фильма «На пороге нового века» об истории галерее, о людях, для которых музей стал жизнью и судьбой, о прошлом, настоящем и будущем.

Работа над фильмом велась более полутора лет. Режиссёрами выступили Борис Караджев и Ольга Аверкиева. Сценарист — Анна Отмахова. Музыку к фильму написал композитор Геннадий Широглазов. По словам Бориса Караджева, название фильма «На пороге нового века» отражает стержень повествования — это движение галереи от прошлого к будущему.

Как уже сообщалось, коллектив галереи получил поздравительную телеграмму от президента Российской Федерации.

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