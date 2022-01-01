Президент РФ поздравил коллектив Пермской художественной галереи с юбилеем Музею 7 ноября исполняется 100 лет Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

Президент России Владимир Путин направил коллективу и ветеранам Пермской государственной художественной галереи официальное поздравление по случаю 100-летия со дня создания музея. Информация опубликована на официальном сайте Кремля.

«Сменялись времена и эпохи, но ваш музей всегда оставался яркой культурной достопримечательностью Перми, настоящим центром притяжения для жителей и гостей города, — говорится в поздравлении. — Эти традиции подвижничества, беззаветного служения избранному делу, глубокого понимания важности и востребованности своей работы были заложены отцами-основателями галереи и бережно передаются из поколения в поколение».

Президент также отметил, что нынешний коллектив с уважением относится к историческому прошлому родного музея, заботится о пополнении его коллекций, воплощает в жизнь образовательные, просветительские, выставочные проекты.

Пермская художественная галерея — первый художественный музей на Урале. Официальное открытие галереи состоялось 7 ноября 1922 года.

Сегодня собрание галереи насчитывает более 60 тыс. единиц хранения, и это один из крупнейших региональных художественных музеев России.

Пермская художественная галерея — это музей эрмитажного типа, позволяющий показывать изобразительное и декоративно-прикладное искусство различных жанров, школ и направлений, стран и эпох. Результатом почти вековой собирательской и исследовательской работы нескольких поколений научных сотрудников стали уникальные музейные коллекции отечественного, европейского, восточного искусства от античности до ХХI века, от классики до постмодернизма.

Галерея получила признание мирового сообщества как обладатель несомненных художественных раритетов — коллекций пермской деревянной храмовой скульптуры, произведений искусства Строгановских вотчин (иконопись, лицевое золотное шитьё), собрания российского искусства XVIII-XX веков.

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