Елена Синица Региональное МЧС предупреждает о гололедице 8 ноября Также ожидается туман Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, во вторник, 8 ноября, в Пермском крае утром на дорогах ожидается гололёд. Также днём возможен туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Пешеходов также просят соблюдать осторожность при переходе проезжей части.

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