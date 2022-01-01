Максим Артамонов
В Перми молодой человек упал с пятого этажа в торговом центре
Он разбился насмерть
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Утром 7 ноября в торгово-офисном центре «Белчер» (ул.Чернышевского, 28) упал и разбился насмерть молодой человек. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
По словам очевидцев, он упал с пятого этажа между эскалаторами, предварительно сняв очки.
Как сообщили «Новому компаньону» в следкоме, сейчас следственные органы выясняют все обстоятельства по факту обнаружения тела.
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