Максим Артамонов Подрядчик пообещал открыть движение по новому Чусовскому мосту во второй половине декабря Его протяженность составит 1,5 км Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае движение по новому мосту через реку Чусовую будет открыто во второй половине декабря. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на эксперта группы управления строительства АО «Стройтрансгаз» Михаила Вахрушева.

На данный момент на объекте завершается опускание пролётного строения, идёт устройство гидроизоляции. После этого будет уложено асфальтобетонное покрытие и выполнены другие работы, отметил Вахрушев.

Напомним, о начале финальных работ по надвижке пролётных строений моста через Чусовую в минтрансе сообщили 7 октября. Стыковка пролётов произошла 13 октября.

По плану технический запуск нового моста через Чусовую ожидается в конце года. В 2023 году будут закончены подходы и транспортные развязки, а также проведена реконструкция старого Чусовского моста. Проект строительства также включает в себя возведение трёх транспортных развязок: две из них располагаются на пересечении с улицами Цимлянской и Корсуньской, ещё одна — в районе станции Пальники.

Мост будет построен в рамках государственно-частного партнёрства. Его протяженность с четырехполосным движением составит 1,5 км, вместе с подходами к нему — 9,2 км.

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