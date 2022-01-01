В Перми на неделе заработают два мобильных пункта вакцинации Прививки можно будет сделать в ТРК «Планета» и ТРК «Семья» Поделиться Твитнуть

В минздраве Пермского края сообщили, что с 8 по 12 ноября в Перми пройти вакцинацию от гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции можно будет в двух мобильных пунктах.

В ТРК «Планета» (ш. Космонавтов, 162б, 1-й этаж) пункт будет работать 8-11 ноября с 16.00 до 20.00, а 12 ноября — с 12.00 до 16.00.

В ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree) пункт будет открыт 10-11 ноября с 15.00 до 19.00, 12 ноября — с 11.00 до 15.00.

Прививку смогут сделать все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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