Подача воды в квартиры 1,5 тыс. пермяков восстановлена Водоснабжение приостанавливалось из-за аварии на ул. Локомотивной Поделиться Твитнуть

Скриншот: Паблик ВК Мой город - Пермь

Аварийная ситуация в районе ул. Локомотивной в Перми локализована. Как сообщили в «НОВОГОР-Прикамье», специалисты отключили повреждённый участок водовода диаметром 600 мм и сделали необходимые переключения на сетях, чтобы нормализовать водоснабжение потребителей. Подача воды с нормативным давлением была восстановлена в 13.30.

Напомним, из-за повреждения магистрального водовода и сильной утечки воды в районе дома № 1а по ул. Локомотивной с 7:00 7 ноября вода подавалась с пониженным давлением в микрорайоны Дзержинского района. В части домов Паркового, где проживает более 1,5 тыс. потребителей, вода отключалась полностью.

Ремонт повреждённого водовода начнётся после согласования земляных раскопок, во второй половине дня.

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