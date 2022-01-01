Максим Артамонов В Перми из-за коммунальной аварии затопило ул. Малкова Жители нескольких домов на Парковом остались без воды Поделиться Твитнуть

Скриншот: Паблик ВК Мой город - Пермь

Утром 7 ноября на ул. Малкова в Перми случился потоп. Из-за коммунальной аварии вода разлилась по дороге рядом с перекрёстком с ул. Энгельса. Об этом сообщили пользователи социальных сетей, которые опубликовали фото и видео происшествия.

Сейчас движение в районе ДКЖ затруднено, на улице держится высокий уровень воды. Из-за аварии несколько домов на Парковом остались без воды.

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили, что в курсе ситуации и разбираются с проблемой. По данным коммунального оператора, авария случилась из-за повреждения магистрального водовода. После того как специалисты определят точное место повреждения, последствия аварии будут устранены.

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