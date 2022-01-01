Водители предотвратили суицид на Чкаловской дамбе в Перми Молодая женщина хотела сброситься с моста Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 6 ноября, около полудня образовалась автомобильная пробка на Чкаловской дамбе Перми. Её причиной стала операция по спасению молодой женщины, которая хотела сброситься с моста. Об этом сообщает тг-канал проекта «Народный комиссар» со ссылкой на очевидцев.

Один из них рассказал изданию, что трое водителей, «бросив свои машины, подбежали к ней и как-то оперативно вытащили её уже с края моста, потом её передали скорой».

Уточняется, что один из спасателей оказался полицейским.

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