В Прикамье за сутки выявлено 105 новых случаев COVID-19 Два пациента скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 105 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 47 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 8 человек, 92 пациента выздоровели, двое скончались.

Наибольшее число инфицированных выявлено в Перми и Куединском округе.

Общее число заражённых в крае достигло 445 233. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 9071 чел.

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