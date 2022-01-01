Цены на квартиры в новостройках Перми прервали рост По мнению экспертов, на рынок недвижимости повлияла частичная мобилизация Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на первичном рынке жилья в ноябре стоимость 1 кв. м составила 102,8 тыс. руб. Это всего на 0,1% больше, чем было в октябре, и на 18% больше, чем год назад. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные «Циан.Аналитика».

В целом в 18 крупнейших городах России стоимость новостроек за месяц выросла на 0,2% (до 137 тыс. руб. за 1 кв. м). При этом заметная отрицательная коррекция цен произошла в Москве (-1,7%), Подмосковье, Новосибирске (-1,3%) и Санкт-Петербурге (-0,8%).

Эксперты связывают динамику с общим снижением уверенности потребителей, вызванным частичной мобилизацией.

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