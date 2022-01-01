Звёзды мировой оперы Василий Ладюк и Алексей Татаринцев выступили в Осе и Чернушке Поделиться Твитнуть

При поддержке Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» в Прикамье 2 и 4 ноября состоялись концерты с участием звёзд мировой оперы. Василий Ладюк, Алексей Татаринцев и ансамбль «Творческое содружество музыкантов» (0+) под управлением композитора Александра Покидченко выступили для сотрудников Группы «ЛУКОЙЛ», ветеранов нефтяной отрасли и семей мобилизованных работников. Концерты, в том числе и на онлайн-площадках, посмотрели около 5 тыс. зрителей.

Оперные певцы не первый раз приезжают в Пермский край по приглашению Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» и лично его президента Нелли Юсуфовны Алекперовой. С программой «Наши любимые мелодии» выступления прошли в Осе и Чернушке. Концерты, ставшие традицией, прошли в рамках программы Фонда по продвижению классической и современной российской музыки в регионах деятельности Компании. Перед концертами звёзды мировой оперы провели творческие встречи с учениками местных школ искусств.

«Понимая, что в отдалённых уголках Прикамья культурная жизнь не столь насыщенна, как в краевой столице, нефтяники стараются подарить праздник и хорошее настроение всем жителям региона. Прикамцы — люди, любящие и понимающие классическую музыку. Выступления Василия Ладюка и Алексея Татаринцева — долгожданное событие для всех нас», — сказала министр культуры Пермского края Алла Платонова.

В следующем году БФ «ЛУКОЙЛ» отметит 30 лет. Созданный в 1993-м по инициативе руководства ПАО «ЛУКОЙЛ», он стал основным инструментом для реализации социально-благотворительных программ в регионах деятельности. В Прикамье же филиал Благотворительного фонда ведёт свою деятельность с 2006 года.

Василий Ладюк

Солист Пермского театра оперы и балета им. Чайковского, приглашённый солист Большого театра России, лауреат премии «Триумф» и премии имени Олега Янковского, организатор музыкального фестиваля «ОПЕРА Live», победитель самых престижных международных конкурсов оперных певцов: имени Франсиско Виньяса (Барселона), «Опералия» Пласидо Доминго (Испания) и Шидзуоке (Япония).

Алексей Татаринцев

Заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания, солист Московского театра «Новая опера» им. Колобова, приглашённый солист Большого театра России, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», национальной оперной премии «Онегин», участник международных фестивалей в Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Японии.

По сообщению пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Пермь»

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