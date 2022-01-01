Запрет полётов в аэропорты юга и центра России продлён до 15 ноября Ограничения касаются 11 российских аэропортов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ до 15 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения касаются 11 российских аэропортов: Симферополь, Геленджик, Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону, Курск, Воронеж, Брянск, Липецк, Элиста, Белгород.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Запрет на полёты в 11 городов юга и центра страны действует со дня начала российской специальной операции на Украине 24 февраля. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.





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