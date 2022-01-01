В спецоперации на Украине погиб доброволец из Кунгурского округа Виталию Мазырину было 46 лет Поделиться Твитнуть

Виталий Мазырин

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Во время спецоперации на Украине погиб 46-летний житель с. Неволино Кунгурского округа Пермского края Виталий Мазырин. Об этом сообщили в местной администрации.

Виталий Мазырин родился в Чусовском районе. Но вскоре семья переехала сначала в Кунгур, а потом в с. Неволино Кунгурского района, 8-11 классы Виталий заканчивал там.

После школы он поступил в Пермское военное командное училище ВВ МВД РФ. Жил и работал в Перми. Решение участвовать в СВО принял добровольно.

«Друзья, близкие люди, односельчане запомнят его улыбку! Виталий был добрым, отзывчивым, веселым человеком, с чувством юмора», — говорится в сообщении.

Власти Кунгурского МО выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Похороны Виталия Мазирина состоятся 7 ноября в с. Неволино. Гражданская панихида начнётся в 12.30 по адресу ул. Нижняя, 6. Отпевание пройдёт в 13.00 в местном Храме святителя Николая Чудотворца.

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