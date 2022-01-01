В Пермском крае на этой неделе ожидается потепление до +2 градусов и дожди
Теплее всего будет во вторник
Обещанное на этой неделе серьезное похолодание в Пермском крае похоже не состоится. Синоптики существенно скорректировали прогноз.Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторы проекта «Метеоролог и я», в регионе вместо понижения температуры до -12 градусов, стоит ждать потепления до +2 и осадки в виде дождя и мокрого снега.
В целом неделя ожидается теплее климатической нормы на 2-3 градуса.
В понедельник, пятницу и выходные температурный фон будет в пределах от -4…+1 градуса. В эти дни вероятны осадки в виде мокрого снега.
Во вторник, среду и четверг слабый отрицательный фон температуры в большинстве районов сменится на положительный: будет от -3 до +2 градусов. При этом ожидаются дожди.
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