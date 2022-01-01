Елена Синица Высотность будущего ЖК на месте БЦ «Ермак» увеличится до 9 этажей Ранее предполагалось, что дом будет иметь шесть этажей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми комиссия по землепользованию и застройке одобрила повышение высотности для ЖК, который будет строить ГСК «Мегаполис» на месте бывшего офисного центра компании «Ермак» (ул. Газеты Звезда, 5). Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Компания попросила повысить предельную высотность строительства на этом участке с шести до девяти этажей. Комиссия по ПЗЗ проголосовала за то, чтобы направить предложение застройщика на утверждение в региональное правительство.





Летом 2022 года стало известно , что ведётся проектирование жилого комплекса, который появится на этом месте. Разрешение на строительство жилья планируется получить в декабре 2022 года.





Ранее здание принадлежало ПАО «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения». В августе 2020 года судебные приставы продали это офисное здание за долги. За 162,2 млн руб. его приобрела структура группы строительных компаний «Мегаполис».

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